Sørloth traff tverrliggeren da Liverpool gikk videre i sjansebonanza

sport

Scoringer av Mohamed Salah og Sadio Mané etter pause avgjorde returmøtet i Budapest, men det var noe nær ubegripelig at det ikke ble flere scoringer.

Begge lag, men spesielt Liverpool, sløste periodevis kolossalt med sjansene.

– Dette var et stort resultat for oss. Vi kom hit etter å ha tapt et par kamper i Premier League. Laget er ikke i den beste formen, men vi vil gjerne kjempe i mesterligaen og se hva som kan skje, sa Salah i et intervju viste på V Sport etter kampen.

Salah, Mané og Diogo Jota hadde alle kjempemuligheter til å score før pause og tidlig i annen omgang, men flere formidable inngripener av Leipzigs ungarske sisteskanse Péter Gulácsi forhindret scoring.

Leipzig var heller ikke ufarlige og kunne fått en pangstart da Dani Olmo kom til avslutning etter ti spilte minutter. Ved den anledningen forhindret Liverpool-keeper Allison baklengs med en glitrende parade.

Svenske Emil Forsberg kunne også skapt spenning i første halvdel av annen omgang, men skuddet strøk metallet på Liverpool-målet.

Sørloth nær scoring

Alexander Sørloth hadde scoret i tre strake kamper for Leipzig foran onsdagens returmøte, men havnet likevel på benken fra start. I pausen ble den norske landslagsprofilen sendt på banen i jakten på scoringer, og byttet kun gitt resultater etter drøyt halvspilt omgang.

Et innlegg endte på hodet til trønderen, og hodestøtet som fulgte var solid. Ballen endte opp med å smelle i tverrliggeren over hodet på Liverpool-keeper Allison.

Leipzig satset alt framover i håp om å skape spenning rundt kvartfinalebilletten, men det ble med forsøket. I stedet smalt det to ganger i motsatt ende av banen.

Salah-treffer

Først satte Salah inn 1–0 med 20 minutter igjen å spille. Jota gjorde forarbeidet da egypteren hamret ballen ned i det høyre hjørnet bak keeper Gulacsi.

Like etter doblet Mané ledelsen etter et strålende innlegg inn bak Leipzig-forsvaret av innbytter Divock Origi. Foran mål var senegaleseren iskald og klinisk.

Dermed kan Liverpool starte forberedelsene til kvartfinalene.

Onsdagens kamp ble spilt i Budapest som følge av strenge tyske innreise- og karanteneregler.

(©NTB)