Sarpsborg signerte ung kantspiller

sport

Det bekrefter eliteserieklubben på sine nettsider onsdag.

– En hurtig, venstrebeint kantspiller som er god én mot én, sier sportssjef Thomas Berntsen om nyervervelsen.

Compoaré, som kommer fra Burkina Faso, besøkte Sarpsborg i 2018 og er en spiller klubben har fulgt opp siden.

– Compoaré kan spille på begge kanter, men også som spiss. Det er en spiller vi har forhåpninger om at skal være med å prege Sarpsborg 08 i årene som kommer, men som med alle afrikanske spillere vi signerer kan det ta litt tid, sier Berntsen.

– Jeg er veldig glad for å signere denne kontrakten. Det betyr mye for meg. Sarpsborg 08 har et mål om å vinne noe, og jeg er en vinner. Det er en drøm som går i oppfyllelse og jeg gleder meg til å vise meg fram, sier spilleren selv.

18-åringen har spilt flere landskamper for U20-landslaget i hjemlandet.

(©NTB)