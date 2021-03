Vålerenga stiller seg bak VM-boikott – Molde og Stabæk avventer

sport

Ifølge Avisa Oslo stemte 78 av de stemmeberettigede for at klubben skal jobbe for VM-boikott, mens kun én person stemte mot.

– Det er svært gledelig at Vålerenga nå går i front både for å jobbe for boikott av VM i Qatar og for å hindre at klubben blir brukt i sportsvasking, sier Ole Kristian Sandvik til avisen.

Han er aktiv i Vålerengas supporterklubb Klanen og styremedlem i Norsk Supporterallianse.

En rekke eliteserieklubber har den siste tiden tatt til orde for at Norge bør boikotte neste års VM-sluttspill. Bakgrunnen er blant annet kritikken som er rettet mot fremmedarbeidernes arbeidsforhold i landet.

Molde avventer

Norges Fotballforbund mener på sin side at boikott ikke er veien å gå. Det er ventet at Qatar-debatten blir tema på kommende helgs fotballting.

Molde er blant klubbene som så langt ikke har flagget sitt syn i spørsmålet om boikott. Til VG sier direktør Ole Erik Stavrum at klubben ikke har tatt stilling.

– Vi ønsker å få en langt grundigere utredning av faktagrunnlaget rundt dette emnet. Vi synes det er en veldig kompleks sak og på nåværende tidspunkt kan vi ikke ta stilling hverken for eller imot boikott. Vi synes det er en for krevende og vanskelig sak, og vi vet for lite om det. Vi ønsker å lytte til både de som ønsker boikott, og de som ikke ønsker det, for å forstå rasjonalet, sier han til avisen.

Stabæk utsetter

Heller ikke i Stabæk er man beredt til å beslutte hvilken linje klubben skal legge seg på ennå. Onsdagens årsmøte endte med at beslutningen rundt Qatar-spørsmålet ble utsatt.

«Før endelig vedtak fattes i denne saken, bør en boikott behandles på et ekstraordinært forbundsting. Stabæk Fotball skal fremme forslag om at ekstraordinært forbundsting skal avholdes innen 1.9.2021», heter det i et vedtak fra årsmøtet.

Bærumsklubben er klar på at den er sterkt kritisk til at VM skal avholdes i Qatar. I årsmøtets vedtak heter det blant annet at klubben skal sørge for at NFF "utøver press både mot FIFA og mot Qatar slik at vilkårene for gjestearbeiderne i Qatar bedres betydelig".

