Bodø/Glimts årsmøte utsatte beslutning om boikott av Qatar-VM

Til torsdagens årsmøte var det fremmet forslag om at klubben stiller seg bak boikottinitiativet en rekke klubber i Eliteserien har gitt sin støtte til den siste tiden.

Glimt-styret innledet imidlertid debatten med å lansere et utsettelsesforslag i saken. Det ble stemt gjennom med 22 mot 12 stemmer.

– Klubben avviser ikke boikott som virkemiddel mot Qatar, men ønsker ikke bruken av dette virkemiddelet nå, sa styreleder Inge Henning Andersen til årsmøtet.

Han påpekte videre på at konsekvensene av en norsk boikott ikke er utredet så langt, og at det er usikkert i hvilken grad det vil ha de ønskede effektene.

I forlaget som ble vedtatt heter det at Glimt støtter at det avholdes et ekstraordinært fotballting med Qatar-spørsmålet som eneste sak på agendaen senere i år. Klubben vil også avholde et ekstraordinært årsmøte i forkant.

En rekke eliteserieklubber har den siste tiden tatt til orde for at Norge boikotter neste års VM-sluttspill. Bakgrunnen er blant annet kritikken som er rettet mot fremmedarbeidernes arbeidsforhold i landet.

Norges Fotballforbund mener på sin side at boikott ikke er veien å gå.

Det er ventet at Qatar-debatten blir tema på kommende helgs fotballting.

