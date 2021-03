Brennhete Kane fikset ny Tottenham-seier

sport

Seieren betyr at Tottenham har et godt utgangspunkt foran returkampen i åttedelsfinalen. Det skal formsterke Kane ha sin del av æren for.

Måltyven scoret to ganger i ligamøtet med Crystal Palace søndag og er oppe i 16 scoringer i Premier League denne sesongen. Torsdag gjorde han det samme i Europa.

24 minutter var spilt av kampen i London da ballen slo i stolpen bak Dinamo-keeper Dominik Livakovic etter en strålende avslutning av Erik Lamela. Returen satte Kane våkent i det tomme målet.

Scoringen kom på én av svært målsjanser i en første omgang der Tottenham hadde ballen klart mest.

Skadet Kane?

Etter pause kom Kane igjen i fokus. 20 minutter før full tid var Tottenham-spissen våkent framme da Dinamo-forsvarer Kévin Théophile-Catherine leverte et svakt klareringsforsøk på et innlegg fra Serge Aurier.

Dermed var kampen punktert.

Skåret i gleden for hjemmelaget var at tomålsscorer Kane forlot banen seks minutter før full tid. Tre minutter tidligere hadde han ligget på gresset med smerter etter å ha blitt taklet.

Kane forlot banen uten tegn til å være skadet, men Tottenham vil nok likevel holde pusten i påvente av avklaringer rundt spissens helsesituasjon.

Bale fikk hvile

Manager Jose Mourinho mønstret et svært sterkt mannskap, men valgte å gi Gareth Bale en hvil. Waliseren har vært forrykende form den siste tiden. Torsdag fikk han den siste snaue halvtimen som innbytter.

For Tottenham kommer storkampene tett som hagl om dagen. Allerede søndag er det prestisjetungt London-derby mot Martin Ødegaard og Arsenal.

Neste torsdag spilles så returkampen mot Dinamo Zagreb. Alt tyder på at Tottenham er på god vei mot kvartfinale i europaligaen.

