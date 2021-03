Danske Kjær ødela kvelden for Solskjær og United

sport

Danske Kjær stanget inn utligningen dypt inne i tilleggstiden etter et hjørnespark. United-keeper Dean Henderson klarte ikke holde ballen ute.

Fram til da hadde unggutten Amad Diallo sett ut som dagens mann for United i nesten en omgang.

Scoringen rett etter pause var ungguttens første for Old Trafford-klubben og ville gitt mannskapet til Ole Gunnar Solskjær et meget godt utgangspunkt foran returkampen i åttedelsfinalen.

I stedet er det nå Milan som er i førersetet.

Diallo hadde bare vært på banen i fire minutter da han sendte United i ledelsen. 18-åringen kom inn som innbytter ved sidebyttet og var et frisk pust i United-angrepet etter en svak første omgang.

Han klarte å lure Milan-forsvaret på et perfekt timet løp etter en krempasning av Bruno Fernandes. Scoringen kom i form av et perfekt hodestøt med ryggen mot mål.

Før pause fikk Milan ikke mindre enn to scoringer annullert og kunne fort skapt trøbbel for Solskjærs menn allerede da. United-kaptein Harry Maguire misset på sin side en kjempemulighet rett før hvilen.

Offensive Milan

Milan gikk rett i strupen på et United-lag som ikke virket helt påskrudd fra start. Før det var gått elleve minutter hadde det italienske storlaget hatt to baller stengene bak Henderson, men begge ble annullert.

I den første situasjonen ble det vinket for offside på Rafael Leao, og i kjølvannet av den andre avdekket VAR en hands på Franck Kessie før han banket ballen i krysset.

Etter sjokkåpningen klarte United å løfte eget spill, men Solskjærs menn maktet ikke å sette Milan-forsvaret under det helt store presset. Den eneste store sjansen før pause kom da kaptein Harry Maguire dukket på bakre stolpe.

Avslutningen fra kloss hold gikk i stolpen.

Måtte ta grep

Etter den bleke innsatsen før pause var Solskjær tvunget til å gjøre endringer, og inn kom Diallo for Anthony Martial. Det ga resultater.

Gleden over scoringen etter 50 minutter sluknet imidlertid da Kjær utlignet på overtid. Corneren kom fra Rade Krunic.

En annen United-innbytter, Daniel James, hadde en god mulighet til å punktere kampen på et framspill av Diallo, men han gjorde som sin kaptein i første omgang og avsluttet svakt.

Milan var uten sin svenske stjerne Zlatan Ibrahimovic, som også trolig vil være ute i returmøtet i neste uke. Norske Jens Petter Hauge er ikke med i Milans europaligatropp.

