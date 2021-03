Zuccarello-assist i knapp Wild-seier

sport

Kampen natt til torsdag var ikke et halvt minutt gammel før Joel Eriksson Ek sørget for det første målet. Han snappet opp et forsøk på klarering fra Vegas Golden Knights og fyrte av et håndleddsskudd som ga Wild ledelsen etter bare 19 sekunder.

Knights slo tilbake halvannet minutt senere og utlignet, men det ble med de to målene i første periode. Andre periode ble målløs.

Zuccarello noterte seg for et par skuddforsøk i første og andre periode, men det var i tredje periode at det meste skjedde. Da utnyttet Wild overtallsspillet i starten av perioden til å legge press på Knights.

Om lag ett minutt ut i siste perioden fyrte Zuccarello av et skudd fra blålinjen. Kirill Kaprizov plukket opp returen og sendte pucken høyt oppe til høyre i mål med et backhandskudd.

Joel Eriksson Ek scoret noen minutter etter sitt andre mål for kampen, og Carson Soucy sørget for Wilds fjerde like etter. Kings pyntet på resultatet med to scoringer de siste seks minuttene før full tid. Men Dylan Coghlans hat trick var ikke nok og kampen endte 4-3 til Wild.

Lagene møttes også natt til tirsdag. Den kampen vant Minnesota Wild 2-0, uten at Mats Zuccarello kom på poenglistene. I de foregående tolv kampene hadde 33-åringen scoret eller hatt assist i sju av dem.

Natt til torsdag ble det igjen et målpoeng til nordmannen, som fikk nærmere 15 minutter på isen.

