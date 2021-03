Hovland og Ventura greier ikke cuten i Players Championship

sport

Hovland gikk fredagens runde to slag over par og var like mange slag unna den magiske grensen for videre spill i helgen. Han greide ikke å slå tilbake etter at han torsdag måtte tåle to straffeslag for å ha lagt ballen tilbake på feil sted på 15. hull.

Ifølge Eurosport var det Hovlands egen mor som gjorde ham oppmerksom på feilen med en tekstmelding. Han kontaktet arrangøren, som etter å ha sett hendelsen på video ila ham to straffeslag slik at en 70-runde (to under par) ble til en 72-runde.

Hovlands ærlighet ga ham mye skryt, men altså ikke videre spill i turneringen. Til slutt skilte akkurat de to slagene.

Fredagens runde startet bra med birdie på 2. og 4. hull, men så fulgte en dobbeltbogey på 5. hull. Etter nye bogeyer på 8. og 10. hull var han to slag over par for dagen. En birdie på 11. hull ble oppveid av en bogey på 14. hull.

Ventura har ikke spilt ferdig, men han er tre slag over par for dagen og fem totalt med to hull igjen.

(©NTB)