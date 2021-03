Firedobbelt norsk i IBU-cupen

sport

Den norske kvartetten skilte seg ut med de klart beste tidene. Tross et bomskudd vant Andersen sprinten fire sekunder foran Sivert Guttorm Bakken. Broren Aleksander Fjeld Andersen ble nummer tre, ytterligere to sekunder bak, mens Håvard Gutubø Bogetveit kom i mål et tidels sekund bak treeren.

Fra Bogetveit og ned til nærmeste utfordrer, ukraineren Taras Lesjuk, skilte det 30,2 sekunder.

Erlend Bjøntegaard måtte i strafferunden én gang etter hver skyting og endte på 8.-plass. Han ble slått med 40,1 sekunder av Filip Fjeld Andersen.

For Sverre Dahlen Aspenes ble det en tyngre dag. Han bommet på fem skudd og endte på 54.-plassen, over to minutter bak vinneren.

(©NTB)