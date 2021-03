Sheffield United bekrefter Chris Wilders avgang

sport

Dermed får Sander Berge ny sjef når han er tilbake etter sitt skadeopphold.

The Times meldte fredag at Wilders tid som manager i Premier League-klubben var over, men bekreftelsen lot vente på seg.

– Styret og Wilder traff avgjørelsen sammen etter diskusjoner, skriver klubben i uttalelsen.

Wilder hadde jobben i nesten fem år og førte laget til flere enn 100 seirer. Denne sesongen er laget sist på tabellen i Premier League og i stor fare for nedrykk. Laget har tatt bare 14 poeng på 28 kamper.

– Det har vært en spesiell reise å være manager for Sheffield United, og en jeg aldri kommer til å glemme. Jeg var henrykt over å få muligheten i 2016, og har gledet meg over suksessen vi har oppnådd, inkludert to opprykk og klubbens beste plassering i Premier League, sier Wilder.

– Jeg vil takke alle som har bidratt til det klubben har oppnådd, deriblant spillerne, de ansatte og særlig tilhengerne.

I uttalelsen skriver klubben at man nå vil konsentrere seg om å avslutte sesongen best mulig, og «dersom vi rykker ned» å forberede seg på spill i mesterskapsserien.

Det står at man vil prøve å beholde kjernen i spillergruppa.

