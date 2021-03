Slalåm: Lysdahl og Riis-Johannessen jakter på karrierebeste

sport

Forrige helg ble en stor nedtur for mange av Norges alpinkvinner. Da kjørte de for tregt og havnet langt nede på resultatlistene i Slovakia. På svensk snø går det betraktelig bedre.

Lysdahl ble nummer ti i fredagens slalåm, og dagen etter er hun igjen blant de bedre plasserte. Hun luket bort småfeilene og kjørte ned til første omgangs sjette raskeste tid. Det skiller halvannet sekund opp til USA-stjernen Mikaela Shiffrin.

24-åringen fra Asker har en 5.-plass som karrierebeste i verdenscupen. Den satte hun i slalåm for to år siden. I vinter er Lysdahl tre ganger blitt nummer sju (inkludert VM).

Også lagvenninnen Riis-Johanessen fikk til en sterk omgang. 30-åringen har aldri før vært blant de ti beste på dette nivået, men er nummer sju før finalen. Hun har 1,57 sekunder opp til Shiffrin.

Kaja Norby trøblet fra et sent startnummer og klokket inn over fire sekunder bak teten. En 44.-plass holdt ikke til avansement. Hun må se finaleomgangen fra sidelinjen sammen med Thea Louise Stjernesund, som kjørte ut i den svenske traseen.

Shiffrin leder rennet 19 hundredels sekund foran Katharina Liensberger fra Østerrike. Det er et snaut halvsekund ned til den tyske treeren Lea Dürr.

