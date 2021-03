Tabbe fikk Carlsen ned på jorda etter flott start

sport

Carlsen slo Jordan van Foreest og Maxime Vachier-Lagrave i de to første partiene etter meget godt spill. Så fikk han problemer mot Alireza Firouzja og Anish Giri.

Han berget remis mot Firouzja etter å ha vært på defensiven. Det kunne blitt poengdeling også mot Giri, selv om nederlenderen hadde skaffet seg et stort overtak. Et tabbetrekk av Carlsen i sluttspillet ga motstanderen åpent mål.

Magnus Carlsen Invitational Turneringen er den fjerde av ti turneringer i onlinetouren, og de 16 deltakerne skal møtes innbyrdes i løpet av tre dager før man tar fatt på utslagsrundene.

Overrasket

Carlsen hadde svarte brikker i første parti mot Jordan van Foreest. Nederlenderen spilte seg til et overtak innledningsvis, men nordmannen vendte partiet og spilte seg til et stadig klarere overtak. Etter 50 trekk kunne han innkassere seieren.

I neste parti overrasket Carlsen TV 2s eksperter med åpningstrekket da han flyttet bonden bare ett felt fram, og de snakket om museglipp. Motstander Vachier-Lagrave gjorde litt senere en stor tabbe som ga Carlsen et klart overtak. Jon Ludvig Hammer kalte trekket «skandale».

Carlsen omsatte overtaket i en vinnende stilling med sterkt spill, og etter 34 trekk ga franskmannen opp.

I tredje parti spilte stortalentet Alireza Firouzja seg med hvite brikker til en lovende stilling mot Carlsen, men maktet ikke å omsette overtaket i gevinst. Etter 40 trekk endte det med remis.

Frustrert

Det så ut til å gjenta seg i fjerde parti, der Carlsen for tredje gang måtte spille med svarte brikker. Giri hadde et stort overtak, men Carlsen så ut til å holde unna i sluttspillet og berge remis igjen. Mot slutten overså han en matt-trussel og flyttet feil brikke slik at nederlenderen kunne innkassere seieren etter 58 trekk.

Carlsen var tydelig frustrert foran videoskjermen da han innså hva han hadde gjort.

To runder etter å ha vært alene i ledelse var Carlsen et halvpoeng bak Shakhriyar Mamedyarov, Daniil Dubov og Giri.

Carlsen møter spanske David Anton i lørdagens siste parti.

Søndag venter partier mot Nils Grandelius, Shakhriyar Mamedyarov, Jan Nepomnjasjtsjij, Sergej Karjakin og Teimur Radjabov for Carlsen.

