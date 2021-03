Norge OL-klar i håndball etter ny utklassingsseier: – Vi gleder oss vanvittig

sport

Etter 12-målsseier over Brasil og 15-målsseier mot Chile kunne bare et norsk braktap mot sørkoreanerne snyte Christian Berges lag for OL-billetten. Det var aldri noe tema da Norge scoret i angrep etter angrep.

– Det kjennes fantastisk. Vi var storfavoritter, men vi viste klasse og gjorde jobben fra dag en. Nå gleder jeg meg sinnssykt til OL skal starte. Det er det største man kan oppleve med den norske drakten, og det blir en opplevelse fra A til Å, sa Sander Sagosen til Max.

Mindre forventningsfull er ikke landslagssjef Christian Berge.

– Vi har drømt om det, og nå skal vi være med dit og delta. Jeg gleder meg noe vanvittig til det, og jeg synes det er stort, sa han.

– Vi har snakket mye om at dette skulle vi klare, og det var ingen tvil. Gutta var vanvittig profesjonelle, og det skal bli en veldig interessant sommer.

Innledningsvis kom sørkoreanerne litt for lett til scoringer og hang brukbart med, men da Kristian Bjørnsen satte inn sitt femte mål til 12-7 var motstanderen hektet av for godt. Til pause ledet Norge 24-16 eter å ha scoret på 89 prosent av sine forsøk.

Tidlig i 2. omgang var Norge oppe i tosifret ledelse også i den tredje kvalifiseringskampen. Landslagssjefen rullerte på laget og sparte stjernene, men Norge fortsatte å herje med et fullstendig utklasset sørkoreansk forsvar.

Tosifret x tre

Egentlig skulle kvalifiseringen vært avviklet i Trondheim, men norske koronarestriksjoner gjorde at den måtte avgjøres på nøytral bane i Montenegro. Manglende hjemmefordel var ikke i nærheten av å spenne bein på Berges mannskap.

Med resultatrekken 32-20, 38-23 og 44-31 feide Norge motstanderne av parketten og vant tosifret i hver kamp.

Bjarte Myrhol og Magnus Jøndal scoret sju ganger hver og ble norske toppscorere mot Sør-Korea. Hele 12 norske spillere tegnet seg i målprotokollen søndag.

– Vi visste egentlig på forhånd at hvis vi leverte varene så ville vi komme oss til OL, og det synes jeg vi har gjort til de grader. Vi var rett og slett mye bedre enn alle de andre lagene, sa Myrhol til Max. Han scoret på alle sine forsøk og ble kåret til banens beste.

– Innerst inne visste vi at OL-billetten var sikret da vi slo Brasil i første kamp. Vi måtte bare fullføre mot relativt svak motstand. Det er ikke den jubelhelgen man kunne tenke seg når man vinner med ett mål og sikrer OL-billett på den måten, men innerst inne føler vi stor glede.

Brasil-vending

En stund så det ut til at Norge skulle bli OL-klar før lagets egen kamp startet. Brasil lå under 11-17 mot Chile ved pause i en kamp der brasiliansk poengtap ville bety norsk OL-billett. Brasil vendte kampen og halte i land 26-24-seier. Også brasilianerne kan glede seg til OL-deltakelse.

Som gruppevinner går Norge inn i den antatt enkleste gruppen i Tokyo-lekene. Japan, Bahrain og Egypt blir motstandere i tillegg til to andre kvalifiseringslag. Danmark og Spania spiller i den andre gruppen.

De fire beste i hver OL-gruppe tar seg til kvartfinale i sommer.

