Quarterback-legenden Drew Brees legger opp

sport

– Etter 20 som spiller i NFL, 15 av dem i Saints, er tiden inne for å legge opp. Hver dag har jeg lagt hjerte og sjel i det å være deres quarterback. Helt til det siste har jeg slitt meg ut for å gi alt jag hadde til Saints-organisasjonen, laget og den fantastiske byen New Orleans, skriver han i et innlegg på Instagram.

Brees spilte i januar semifinale i NFL-sluttspillet mot Tom Brady og hans Tampa Bay Buccaneers. Allerede før den kampen meldte flere medier at Brees hadde besluttet å legge opp, men det er først nå han selv går ut med nyheten.

Saints-veteranens fikk i kampen sin drøm om NFL-tittel nummer to knust. Han fikk sin ene tittel da Saints vant Superbowl i 2010.

Han er en av de beste quarterbackene som har spilt i ligaen, og endte på 80.358 pasningsyards gjennom de 20 sesongene. Det er mest i NFLs historie. Han fikk med seg 571 touchdownpasninger, ti færre enn Brady, som står med rekorden.

(©NTB)