Mjelde får skadesvar mandag

Mjelde ble tatt av banen på båre med det som kan være en omfattende kneskade. Uhellet var ute i ligacupfinalen som Chelsea vant 6-0 over Bristol City.

– Det er ekstremt kjedelig det som hendte med Maren. Det vanlige røntgenbildet de tok i går (søndag) viste ikke noe brudd. MR-bildene i dag (mandag) blir viktigere med tanke på å vise omfanget av skaden, sier Norges landslagstrener Sjögren til NTB.

Han var i kontrakt med Mjelde og Chelsea kort etter cupfinalen. Sjögren har en avtale om å snakke med Mjelde senere mandag.

Er Mjelde rammet av et avrevet fremre korsbånd, betyr det som hovedregel at det tar fra ni til tolv måneder før man er tilbake i spill for fullt.

