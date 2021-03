NFF justerer overgangsvinduet – fikk grønt lys av Fifa

sport

Det bekrefter NFF på sine nettsider mandag.

Det pågående overgangsvinduet skulle i utgangspunktet være åpent til 7. april, to dager etter den opprinnelig planlagte datoen for seriestart i Eliteserien.

Nå er det imidlertid klart at klubbene i toppfotballen i første omgang får kjøpe og selge spillere fram til 24. mars. Deretter fryses vinduet, for så å bli gjenåpnet i en ny periode fra 17. april til 30. april.

Forbud mot treningskamper

Dermed blir de siste to ukene av overgangsvinduet flyttet, slik at de legges i forkant av den nye datoen for oppstart av serien.

Eliteseriestarten er nå besluttet lagt til første helgen i mai.

NFF opplyser at grepet som nå er gjort rundt overgangsvinduet er søkt og godkjent av Det internasjonale fotballforbundet (Fifa).

Det er forbudet mot treningskamper i toppidretten som har tvunget NFF til å endre datoen for seriestart i både Eliteserien, 1. divisjon og Toppserien.

Venter på nytt serieoppsett

I øyeblikket er det usikkert når klubbene kan komme i gang med kampaktivitet. Mandag opplyste fotballforbundets konkurransedirektør Nils Fisketjønn til NTB at en ny versjon av terminlisten trolig vil være klar i løpet av noen få dager.

– Det viktigste er at vi får i gang treningskamper 2. påskedag, sier han.

Både klubbene og NFF har vært tydelige på at det er nødvendig med en oppkjøringsperiode med flere treningskamper før serien kan komme i gang.

Det er ventet at fotballforbundet også vil komme med detaljer denne uken rundt hvordan seriespillet, sluttspill, kvalifiseringsspill og cupen skal gjennomføres.

(©NTB)