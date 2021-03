Norsk sykkellag invitert til storritt i Nederland

sport

Mandag bekreftet arrangørene for det nederlandske rittet at det fremadstormende norske laget er innvilget et «wildcard» og således er invitert til å delta.

Også lagledelsen i Uno-X bekrefter den gledelige beskjeden i sosiale medier.

«Det er en drøm som går i oppfyllelse», heter det der.

Det norske laget er et av tre som har fått «wildcard» til å delta i årets Amstel Gold Race. Rittet i Nederland har status som et av de viktigste og gjeveste vårklassikerne i sykkelsporten.

Det arrangeres i de sørlige delene av provinsen Limburg.

Fra før er Uno-X-laget også invitert til to store ritt i Belgia i tiden som kommer. Laget kommer til start både i brosteinsrittet E3 Saxo Bank Classic 26. mars og Brugge-De Panne to dager tidligere.

(©NTB)