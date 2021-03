Klevelands superhopp ga VM-bronse i Big Air

sport

Kleveland vant slopestylefinalen i VM i Aspen, der han hadde konkurransens to høyeste poengsummer. Der var det bare den høyeste som gjaldt, men i Big Air-finalen talte de to beste av tre forsøk. 21-åringen fra Dombås lyktes ikke i de to første.

Kommentatorene på TV4 mente at dommerne var strenge da Kleveland fikk bare 78,50 poeng for sitt hopp nummer to. Til slutt var han bare tre poeng fra gullet.

– Jeg er bare kjempeglad. Dommerne var kanskje litt strenge, men jeg har hørt litt rundt og har fått en forklaring på hva de trakk meg for. Det var veldig deilig å lande det siste hoppet, og jeg er bare glad, sa Kleveland til kanalen.

Prøvde igjen

Det hoppet var nærmest perfekt, en «Cab 1800 Indy» med både høyde, lengde og flott utført landing. Kleveland var nest sist etter to omganger, men klatret til medaljeplass.

Han måtte sette seg i landingen i sitt første hopp, en «Front triple 1440 weddle», og fikk bare 24,75 poeng. Han prøvde samme trick igjen i neste forsøk og satte det, men fikk ikke bedre enn 78,50.

Seieren gikk til canadiske Mark McMorris, som var gullvinner allerede før han leverte konkurransens siste hopp. Han seiret ett poeng foran landsmannen Max Parrot og tre foran Kleveland.

Ståle Sandbech var tittelforsvarer, men måtte nøye seg med 8.-plass.

Blouin vant

Det ble canadisk seier også i kvinneklassen. Laurie Blouin knep gullet med 89,75 i sitt siste forsøk. Zoi Sadowski Synnott fra New Zealand hadde ledet hele veien etter å ha fått konkurransens høyeste poengsum med 92,00 i sitt første hopp, men sammenlagt ble hun slått med ett poeng.

Miyabi Onitsuka fra Japan tok bronsen i en finale uten norsk deltakelse.

Big Air-finalen var siste konkurranse i VM i fristil og snowboard.

