Real Madrid omsatte Atalantas gavepakker i kvartfinaleplass

Karim Benzemas 70. mesterligamål kom etter at Atalanta hadde dominert den første halvtimen. Det var resultat av en hårreisende feilpasning fra keeper Marco Sportiello.

Sergio Ramos, tilbake etter to måneders skadefravær, satte inn 2-0 på straffespark etter at Vinicius Junior utnyttet en feilpasning fra Josip Ilicic ved å raide og bli felt av Atalanta-kaptein Rafael Toloi akkurat på 16-meterstreken.

– Vi har ikke råd til å gi bort mål med tabber. Det var synd, sa Atalanta-trener Gian Piero Gasperini til Sky Sport.

Luis Muriel tente et lite håp for Atalanta med et godt utført frispark i det 83. minutt, men innbytter Marco Asensio slukket det umiddelbart da han fastsatte resultatet to minutter senere.

Etter å ha røket ut i åttedelsfinalen to år på rad er Real Madrid i kvartfinale igjen. De tre siste gangene klubben har nådd så langt endte det med finaleseier: I 2016, 2017 og 2018.

– Målet var å gå videre, og vi oppnådde det med et godt resultat. Vi kunne ha scoret enda flere og er tilfreds med prestasjonen, sa Ramos.

Vendepunkt

Med høyt press og enorm intensitet dominerte Atalanta kampen på Estádio Alfredo Stefano fra start og skapte problemer for vertene umiddelbart. Før det var spilt tre minutter kom Robin Gosens til avslutning fra god posisjon, men skuddet ble for veikt og gikk rett på Thibaut Courtois.

Cristian Romero kom til en akrobatisk avslutning på et frispark fra dødlinja, men Luka Modric blokkerte. Berat Djimsiti fikk en dobbeltsjanse, men feide returen over etter at første forsøk ble blokkert.

I det 34. minutt skulle Sportiello klarere et tilbakespill fra Marten de Roon, men traff feil og sleivet ballen rett til Modric. Real Madrid-strategen satte fart inn i feltet og spilte i rett øyeblikk tversover til Karim Benzema, som hadde åpent mål og scoret enkelt.

Det var Benzemas 70. mesterligamål. Bare Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Robert Lewandowski og Raul har nådd den milepælen før ham.

Deler merkedager

En opplagt Vinicius Junior fikk i det 58. minutt en gavepakke fra innbytter Ilicic og raidet fra egen halvdel. Toloi trodde at han hadde felt ham utenfor straffefeltet, men VAR bekreftet dommerens inntrykk av at det skjedde innenfor, og det ble både gult kort og straffe.

Ramos trippet i tilløpet, men i stedet for å prøve nok en panenka sendte han et hardt skudd i hjørnet.

Det var hans 15. mesterligamål. Han og Benzema jubilerte på samme dag, etter at begge åpnet målkontoen i turneringen samme dag. 6. desember 2006 scoret Benzema for Lyon mot Rosenborg og Ramos for Real mot Olympiakos.

.Atalanta ga aldri opp, og innbytter Duvan Zapata tvang Courtois til et par meget gode redninger. Benzema var nær sitt 71. CL-mål med en dobbeltsjanse midtveis i 2. omgang, men nikket i stolpen på returen etter at Sportiello reddet første forsøk.

