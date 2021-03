Eliteseriesesongen i ishockey avblåses – Frisk Asker er seriemester

sport

Beslutningen om at resten av grunnserien ikke fullføres, og at det heller ikke blir noe sluttspill, ble tatt onsdag.

Avslutningen av sesongen kommer blant annet som en følge av de nye og strenge koronatiltakene som er innført for blant annet kommunene i Viken. De påvirker flere klubber i toppdivisjonen.

Også eliteserien for kvinner og 1. divisjon for menn avsluttes.

– Først og fremst har vi prøvd veldig lenge på mange måter for å holde det gående både trenings- og spillmessig. Nå er vi på overtid av overtiden når det kommer til antall spilledatoer for å få gjennomført noe som er i nærheten av å være sportslig ansvarlig og fysisk forsvarlig, sier assisterende generalsekretær Kristoffer Holm til NTB.

Ambivalent

Han peker videre på at mange spillere er på kontrakter som utløper ved utgangen av april. I tillegg er flere ishaller i ferd med å stenge for sommeren, og på toppen kommer forbudet mot treninger for toppidretten i Viken.

– Det gjør at vi ikke lenger har anledning til å holde det gående, sier Holm.-

Hockeytoppen understreker at tirsdagens avgjørelse ikke ble tatt med lett hjerte.

– Det er ambivalent. Det er ikke sånn at vi føler noe lettelse for å ha tatt den, sier han.

Beslutningen betyr samtidig at Frisk Asker er seriemester, til tross for at Storhamar i øyeblikket ligger foran på tabellen. Slutt-tabellen rangeres ut fra forholdet mellom antall oppnådde poeng ett lag har, sett opp mot antall poeng som var mulig å oppnå, uttrykt i prosent.

Der er Frisk foran.

Klubbene enige

Det har ikke vært spilt kamper i eliteserien i ishockey siden i begynnelsen av januar.

– Vi har hatt god dialog med klubbene i forkant av denne avgjørelsen, og vi opplever at det er enighet om at dette er det eneste riktige slik situasjonen har utviklet seg, sier generalsekretær Ottar Eide.

Først kommende mandag vil forbundsstyret ta stilling til hvordan opp- og nedrykk mellom eliteserien for menn og 1. divisjon skal gjennomføres.

Det har tidligere versert flere datoer og forenklede spillformater for hvordan eliteseriesesongen kunne ha blitt fullført. Forbundsledelsen har samtidig vært tydelig på at sluttspillet må fullføres innen utgangen av april.

VM i ishockey starter 21. mai, og landslagsspillerne må ha en periode med oppkjøring i forkant av det.

(©NTB)