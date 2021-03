Idretten og frivilligheten fikk 2,1 Raja-milliarder – mest til NFF og hockeyforbundet

sport

Lotteri- og stiftelsestilsynet, som har administrert kompensasjonsordningen på vegne av Kulturdepartementet, behandlet nylig de siste søknadene i krisepakke tre. Onsdag ble den endelige oversikten over hvor mye idretten har fått utbetalt publisert.

I alt ble det i fjor opprettet tre ulike krisepakker til idretten for å kompensere tapte inntekter for helt eller delvis avlyste arrangementer. Den totale utbetalingen fra ordningene endte på over 2,1 milliarder kroner.

De største enkeltbeløpene gikk til Norges Fotballforbund, Norges Håndballforbund og Norges Ishockeyforbund.

NFF fikk utbetalt til sammen 62,9 millioner kroner fordelt på flere ulike søknader. Norges Ishockeyforbund har samlet sett fått innvilget søknader på 53,5 millioner kroner.

Norges Håndballforbunds største innvilgede søknad beløper seg til 29,3 millioner kroner og stammer fra krisepakke tre. Den omfatter bortfall av inntekter tilknyttet «avlysningen» av Norges del av håndball-EM for kvinner før jul i fjor.

