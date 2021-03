VM i Qatar: LO-forbund uenige om boikott

sport

Forbundsstyret i El og IT Forbundet stiller seg bak kravene om en norsk boikott av fotball-VM i Qatar. Det melder forbundet i en pressemelding.

Det er det andre forbundet i LO som har gått ut med krav om boikott av mesterskapet. Norsk Arbeidsmandsforbund gikk for øvrig inn for boikott i 2015.

Jan Olav Andersen i El og IT Forbundet sier at de ikke kan støtte arbeidsforholdene i Qatar. Han går også hardt ut mot regimet i landet.

– Som fagforbund og medmennesker kan vi ikke akseptere at våre yrkeskamerater utnyttes på det groveste og dør i hopetall for at et bedritent regime skal sole seg i glansen et fotball-VM gir.

LO-kollega Fellesforbundet ga tidligere i mars uttrykk for at boikott ikke er veien å gå.

– Hvis du bare vedtar boikott, så er det en boikott uten å ha en strategi videre. Det gir ikke annet enn en tilfredsstillelse om at du har sagt hva du mener om et VM i Qatar, ikke mer enn det, sa nestleder Steinar Krogstad i et intervju med VG.

(©NTB)