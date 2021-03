Arsenal videre tross nytt hjemmetap mot Olympiakos

sport

Tross 0-1 hjemme ble det 3-2-seier sammenlagt og plass i fredagens kvartfinaletrekning.

Ødegaard var meget god og scoret sitt Arsenal-mål da det ble 3-1-seier i bortekampen forrige uke, men torsdag måtte han se den første snaue timen fra benken.

Derfra så han Olympiakos-spiss Youssef El Arabi score mot Arsenal for tredje kamp på rad. I det 51. minutt mistet Dani Ceballos ballen dypt på motstanderens halvdel, og gjestene satte i gang en rask og tung kontring. Giorgos Masouras spilte ut til El Arabi på venstresiden. Spissen skar inn, utfordret David Luiz og skjøt via Gabriel i mål.

Olympiakos trengte to mål til for å gå videre, men Arsenal-manager Mikel Arteta reagerte ved å bytte inn Ødegaard for Ceballos og Thomas Partey for Mohamed Elneny.

Sjansesløsing

Det satte fart i hjemmelaget. Kort etter satte Ødegaard opp Granit Xhaka i et angrep som endte med at Nicolas Pépé fyrte i vei et skudd som trolig ville gitt 1-1 om det ikke hadde truffet lagkamerat Emile Smith Rowe i hodet og gått over.

I det 76. minutt hadde Ødegaard utligningsmålet på foten. Han spilte fram Pépé i feltet, men han fikk ikke kontroll. Ødegaard fikk ballen igjen fra en motspiller, men skuddet fra god posisjon gikk over.

Pierre-Emerick Aubameyang, som var tilbake fra start etter å ha blitt satt ut i derbyet mot Tottenham på grunn av brudd på klubbens interne regler, var nær scoring flere ganger, både før og etter at gjestenes Ousseynou Ba ble utvist i sluttminuttene, men det ble ikke Arsenal-scoring denne gang.

Godt selskap

Arsenal hadde kampens første store mulighet da Pépé i det 18. minutt ble spilt fram av Ceballos. Han kranglet ballen forbi keeper José Sa, som møtte på hjørnet av 16-meteren, og skjøt mellom beina på Sokratis Papastathopoulos. Forsvareren fikk endret retning på ballen nok til at den endte utenfor.

To minutter senere ble Arabi spilt gjennom med en bakromspasning fra egen keeper. Han løp fra Gabriel, men keeper Bernd Leno reddet Arsenal.

Det ble scoring for Arabi likevel, og det plasserer ham i godt selskap. Lionel Messi, Arjen Robben og Robert Lewandowski er de tre andre som har scoret mot Arsenal i tre strake europacupkamper.

I fjor røk Arsenal ut av europaligaen mot den greske klubben med hjemmetap etter å ha vunnet første kamp borte. Historien gjentok seg på et vis, men denne gang holdt det for Arsenal sammenlagt.

