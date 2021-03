Rangers med kalasseier etter vill midtperiode

sport

Det ble en smått utrolig kveld for den svenske Rangers-stjernen Mika Zibanejad og hans lagkamerater.

Zibanejad scoret tre mål og bidro med tre assists i én og samme periode, og det er tangering av Bryan Trottiers 42 år gamle rekord. Den ble faktisk satt i en kamp mot Rangers for byrivalen New York Islanders.

Rangers ledet komfortabelt 2-0 etter første periode onsdag, før det ble fullstendig Zibanejad-show i den andre. Han serverte Pavel Butsjnevitsj to ganger og Jacob Trouba én gang før han selv scoret de tre neste målene i løpet av ti minutter og ti sekunder.

– Det er klart at det er vidunderlig å få en slik kamp, men det er først og fremst en veldig fin lagseier, sa Zibanejad på pressekonferansen etter kampen.

Han har slitt med poengplukkingen denne sesongen, men onsdag løsnet det ordentlig både for ham og flere av lagkameratene. Butsjnevitsj noterte seg for fire poeng, men måtte tåle at Zibanejad stjal overskriftene.

– Det var surrealistisk, sier Rangers-keeper Aleksandar Gejorgjev, som selv stoppet alle Flyers' 26 skudd.

– Jeg forsøkte selvsagt å fokusere på å gjøre jobben min, men jeg kunne ikke overse hvor utrolig guttene spilte, legger han til.

Filip Chytil fikk æren av å score 9-0-målet helt på tampen av midtperioden. For Flyers-spillerne stoppet ydmykelsen heldigvis der.

– Det er ingen tvil om at vi ikke var bra. Vi klarte ikke å forsvare oss, og vi fikk ikke i gang spillet. Vi ble virkelig latterliggjort, sa Flyers-trener Alain Vigneault, som selv var trener i Rangers fra 2013 til 2018, da Mats Zuccarello spilte der.

