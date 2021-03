sport

Reitan er eneste norske deltaker i turneringen som inngår i europatouren.

Han måtte tåle en dobbeltbogey allerede på 3. hull. Resten av veien ble det tre birdier og to bogeyer slik at han avsluttet dagen ett slag over par. Han deler 96.-plassen med 12 andre spillere.

Benjamin Herbert fra Frankrike er alene i ledelse etter en 64-runde. Han startet dagen med en bogey, men det ble hans eneste. Resten av veien ble det seks birdier og en eagle.

Sju spillere følger ett slag bak.

(©NTB)