Amerikanske So har slått Carlsen i de to siste finalene i Champions Chess, men nordmannen fikk den beste starten på helgens «bronseduell». Den avgjøres søndag.

Carlsen måtte tåle et surt tap i semifinalen mot Jan Nepomnjasjtsjij og meddelte etter første dag mot So at det gjorde at han slet med motivasjonen.

Likevel var han godt fornøyd med å slå rivalen som har tuktet ham i to strake finaler.

– Det var veldig morsomt å slå So, ikke minst på den måten, sa Carlsen til TV 2 etter lørdagens seier.

Den norske verdensmesteren vant både første og siste parti ved effektivt å utnytte feil fra sin amerikanske motstander. Han har dermed overtaket før turneringens siste dag.

Fant riktig trekk

Carlsen åpnet med hvite brikker, men det var So som hadde initiativet i første parti helt til han gjorde et kostbart feiltrekk.

Det ga Carlsen en sjanse til å slå ut en bonde med sin løper, og etter kort tenketid traff nordmannen det riktige trekket ifølge sjakkcomputeren Stockfish. Carlsen utnyttet fordelen og vant det første partiet.

– Jeg var ikke veldig motivert til dagen i dag, men det hjalp å vinne det første partiet. Det hjalp enormt på motivasjonen, sa Carlsen.

Med remis i annet og tredje parti kunne Carlsen sikre seieren på første dag av bronseduellen med samme resultat i fjerde parti.

Der sørget han like godt for ny seier. So ofret alt for å vinne, og det utnyttet Carlsen. Nordmannen kunne dermed smile igjen etter skuffelsen mot Nepomnjasjtsjij.

Jevn finale

På finalens første dag var det umulig å skille Nepomnjasjtsjij og nederlandske Anish Giri fra hverandre. Stillingen uavgjort etter fire strake remis.

Det kommer ikke overraskende på Carlsen, som heller ikke klarer å velge hvem av finalistene han tror stikker av med seieren.

– Jeg tror det er så åpent som du får det egentlig. De har hver sine styrker, og så langt har det nullet seg ut.

