Haaland får spille Solbakkens debutkamp: – Tilbake til tegnebrettet

sport

Det bekrefter elitedirektør Lise Klaveness i Norges Fotballforbund overfor VG.

– Regler kan endre seg, men per nå er situasjonen slik at alle spillerne i troppen er frie til alle de tre kampene, sier hun til avisen.

Norge starter VM-kvalifiseringen mot Gibraltar førstkommende onsdag. Det blir Ståle Solbakkens debut som landslagssjef.

– Dette er veldig bra, men nå må jeg opp på rommet igjen. Det er tilbake til tegnebrettet. Nå må jeg vurdere alt på nytt. Dette scenarioet hadde jeg ikke planlagt for, sier Solbakken til VG.

Viktige profiler

I tillegg til Borussia Dortmund-stjernen Haaland vil også Alexander Sørloth (RB Leipzig), førstekeeper Rune Almenning Jarstein (Hertha Berlin), Mats Møller Dæhli (Nürnberg) og Julian Ryerson (Union Berlin) få bli med til Solbakkens første kamp.

Det har også vært usikkerhet rundt Frankrike-proffene Birger Meling (Nimes) og Ruben Gabrielsen (Toulouse), men ifølge NFF kan også disse to være med det norske laget.

Lettelser

Før helgen tilsa tyske koronarestriksjoner at Haaland og andre Bundesliga-spillere i den norske troppen ikke kunne spille årets første landskamp uten å bli pålagt to ukers karantene. Dette fordi Gibraltar er regnet som et britisk oversjøisk område.

Men fra søndag blir det lettelser i Tysklands strenge bestemmelsene for innreise fra Storbritannia. Det betyr at det ikke lenger gir automatisk karantene for personer som har vært på britisk jord.

Etter møtet med Gibraltar venter Tyrkia til «hjemmekamp» i spanske Malaga 27. mars. Oppgjøret spilles der på grunn av norske restriksjoner. Første del av kvalifiseringen avsluttes mot Montenegro i Podgorica tre dager senere.

(©NTB)