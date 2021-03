Lysdahl med kjempeomgang i verdenscupfinalen – jakter på første pallplass

sport

Lysdahl med startnummer to gjorde få feil og tok teten med et halvsekund. Kun Liensberger like etter toppet Lysdahls prestasjon i 1. omgang og leder med sju tideler.

Mikaela Shiffrin er nummer tre og den siste som er innenfor sekundet bak teten.

Lysdahl har dermed en alle tiders mulighet til å sikre seg sin første pallplass i verdenscupen individuelt. Tidligere har Asker-kjøreren en 5.-plass som karrierebeste. Før finaleomgangen har hun et halvt sekunds forsprang til nummer fire.

Kristina Riis-Johannessen, som ble nummer 7 i Åre, hadde startnummer 10. Hun havnet bakpå i toppen, og klarte ikke å ta igjen det hun hadde mistet. I mål var hun 2,73 sekunder bak Liensberger og er nummer 12.

Lederen i slalåmcupen, Petra Vlhová, er på 6.-plass, 1,84 sekunder bak Liensberger. Det skal med andre ord mye til for at ikke Liensberger snapper seieren i slalåmcupen foran slovaken.

Verdenscupen avsluttes søndag i Lenzerheide med storslalåm for kvinner og slalåm for menn.

