Ny stjernesmell for Zuccarello og Wild – ble knust 0-6

Tapet kom to dager etter at Wild røk 1-5 i samme hall. I den kampen hadde Zuccarello assist på gjestenes scoring. Lørdag greide de ikke engang å finne nettmaskene.

Det sto allerede 4-0 på lystavla i Denver få minutter ut i midtperioden. Hjemmelaget hadde seks ulike målscorere i oppgjøret. Blant dem var svenske Gabriel Landeskog, som også noterte seg for to assist.

Kun det første målet kom i en situasjon der Wild var i undertall på grunn av en utvisning på to minutter.

Zuccarello var på isen i totalt 17 minutter og to sekunder.

Avalanche-keeper Philipp Grubauer bidro sterkt til at vertene holdt nullen. Tyskeren hadde hele 31 redninger og var et mareritt for Zuccarello og co.

Minnesota Wild hadde fem strake seirer i NHL før de to stygge tapene for Colorado Avalanche. Laget er nummer tre med 37 poeng i den vestlige avdelingen. De fire beste derfra går til sluttspillet når grunnserien er ferdigspilt.

