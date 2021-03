OL: Forbud mot tilreisende tilskuere

sport

Denne beslutningen har ligget i kortene en stund.

– Vi ønsker å presisere overfor dem som har skaffet seg billetter og som ikke bor i Japan, at de må legge nye planer. Vi har kommet til den konklusjon at de ikke får anledning til å komme inn i Japan under OL og Paralympics, heter det i en pressemelding fra Japans olympiske komié.

Det er opplyst at det er solgt rundt én milolioner billetter til tilskuere som bor utenfor Japan.

Den internasjonale olympiske komité (IOC) sier at de respekterer avgjørelsen til OL-arrangøren fullt og helt.

IOC-sjef Thomas Bach sa allerede sist uke at det var opp til Japan selv å ta denne avgjørelsen om oversjøiske tilskuere.

OL i Tokyo er planlagt med oppstart 23. juli.

(©NTB)