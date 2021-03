Olsbu Røiseland med jaktstartseier foran Eckhoff i stormfullt Östersund

sport

Det var hennes tredje seier for sesongen. De to første kom i Hochfilzen før jul.

– Jeg har hatt en utrolig bra sesong, men har savnet å stå på toppen. Jeg har ikke vært tøff nok på skyting. Det har plaget meg. Da jeg så de vanskelige forholdene, sa jeg til meg seg av jeg skal være så tøff som jeg kan. Jeg er kanskje ikke best på standplass i dag heller, men er fornøyd med å lykkes, sa Olsbu Røiseland til NRK.

Marte Olsbu Røiseland hadde to ganger feilfri skyting på liggende skyting og gikk ut i klar ledelse. Hun bommet to ganger på første stående under tøffe vindforhold.

Hun økte likevel avstanden til neste løper til 51,7 sekunder. Også på siste stående bommet hun to ganger.

Deilig med ferie

– Jeg er glad for at jeg bare skjøt. Det ble fire bom, men det er deilig å ta påskeferie med seier, sa hun.

Tiril Eckhoff fikk totalt tre runder etter den liggende skytingen og havnet langt bak. Med feilfri på første stående skyting meldte hun seg på kampen igjen og var 54,9 bak. Hun måtte ut i en strafferunde etter siste stående og endte 29,3 sekunder bak i mål med totalt fire strafferunder.

Tredjeplassen gikk til Hanna Sola fra Hviterussland.

Karrierebeste

Emilie Ågheim Kalkenberg hadde bare to bom fra liggende skyting, men med feilfri stående skyting klarte hun karrierebeste med femteplass. Hun var 1.54,8 minutter bak vinneren.

Karoline Knotten fikk fire strafferunder og endte på 13.-plassen, 2.37,8 bak.

Ingrid Tandrevold startet og gikk ut i ledelse etter første liggende skyting. Ut fra andre liggende skyting ble det hele tre runder. Hun fikk seks nye runder etter stående skyting, og det ble 23.-plass og nesten tre minutter bak vinneren. På plassen foran havnet svenske Stina Nilsson. Den svenske skistjernen hadde åtte bom. Det er det klart beste hun har gjort siden overgangen fra langrenn.

Karoline Erdal med seks bom endte på 39.-plass, 3.56 minutter bak.

Ida Lien startet ikke.

Søndag avsluttes årets skiskyttersesong med fellesstart i Östersund. Olsbu Røiseland kan sikre seg den cupen. Franske Julia Simon er en tøff utfordrer.

– Jeg håper på en kul kamp i morgen, sa løperen fra Froland.

(©NTB)