Tap for Berge & co. i OL-kvalifiseringen i bryting

Stig André Berg som bryter i 60-kilosklassen tapte 1-3 for ungarske Erik Torba. Berge kom under 0-1, men klarte å kvitterte. I siste del av kampen ble han med på en rulle og havnet under 1-3.

I 67-kilosklassen tapte Morten Thoresen 1-4 for ungarske Balint Korpasi i sin åttedelsfinale.

Per Anders Kure i 77-kilosklassen fikk grundig bank av tsjekkeren Oldrich Varga og røk 0-11.

OL-toget er likevel ikke gått for de norske bryterne som måtte ryke ut før finalen. Det er en ny OL-kvalifisering i Bulgaria i mai.

Felix Baldauf og Oskar Marvik testet positivt for koronaviruset og det satte en stopper for deltakelsen i Budapest.

