Ødegaard tredje sist på alle tre Arsenal-mål da Arsenal hentet opp 0-3 til 3-3

West Ham så ut til å ha tilsynelatende full kontroll da de ledet 3-0 etter halvtimen etter festfotball og vakre scoringer.

Så kom Arsenal mer og mer med i kampen. Like før pause scoret Tomás Soucek selvmål, før Craig Dawson var uheldig etter timen spilt med enda et selvmål. Da sto det 3-2 til West Ham.

Den siste halvtimen ble en thriller, og med åtte minutter igjen stanget Alexandre Lacazette inn 3-3. Det var flere store muligheter de siste minuttene til begge lagene, men det ble ikke flere mål. Dermed endte det med uavgjort.

Martin Ødegaard gjorde en meget god figur for Arsenal og var tredje sist på 1-3, 2-3 og 3-3-målene til Arsenal. Han var toneangivende for gjestene og sto bak mye av det de skapte, også utenom scoringene.

Kampen var en av de bedre han har spilt for Arsenal siden han kom på lån fra Real Madrid i slutten av januar.

To raske mål

Allerede etter 17 minutter sto det 2-0 til West Ham, etter at hjemmelaget scoret to mål på to minutter.

Etter kvarteret banket Lingard inn 1-0 med en perlescoring. 28-åringen fikk ballen på 16 meter og hamret til med utsiden av foten på halvvolley. Noen sekunder senere lå ballen limt i krysset.

To minutter senere sto det 2-0. West Ham fikk frispark på 16-17 meter, og Lingard var oppmerksom da han tok frisparket hurtig. Han fant Jarrod Bowen, som lurte inn ballen bak Bernd Leno.

Lingard har nå notert seg for tre målgivende og fem mål på hans sju første kamper som West Ham-spiller.

32 minutter var unnagjort da West Ham økte til 3-0. Toumas Soucek slo et perfekt innlegg på bakre stolpe mot Michail Antonio. Han knuste David Luiz i hodeduell og headet ballen via gresset og i mål.

To selvmål

Så begynte Arsenal opphentingen.

Samme Soucek var uheldig da han var sist på ballen og lagde selvmål til 1-3 like før pause. Alexandre Lacazette hamret til fra fem-seks meter, og ballen gikk via tsjekkeren og i nettaket.

Så var det Craig Dawson sin tur til å score selvmål. Martin Ødegaard fant Calum Chambers ute til høyre, som slo knallhardt inn. Dawson hamret ballen i eget mål med det som så ut til å være en skikkelig goalgetter-scoring.

Selvmålet var Dawsons andre på to kamper etter at han også scoret selvmål mot Manchester United.

Åtte minutter før full tid utlignet Lacazette med et vakkert hodestøt fra kloss hold.

