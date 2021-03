Haaland klar for å åpne Solbakkens målkonto

sport

– Jeg går til det med samme fokus som jeg gjorde mot Köln, Bayern München og Sevilla. Jeg skal prøve å gjøre det jeg er god til og levere det jeg gjør. Det er ikke så nøye hvem som står på motsatt banehalvdel, sa han på tirsdagens pressetreff i Marbella.

– Norge skal være tøffe å møte, og vi må begynne å trå til nå.

Etter at Haaland og de andre norske spillerne fra tysk og fransk liga fikk klarsignal til å spille også mot Gibraltar, ble den lille fotballnasjonens oppgave enda tøffere. 20-åringen er med i kampen om å score det første målet i Ståle Solbakkens tid som landslagssjef, og oddsen blir nok lav på at det er han som gjør det.

Haaland har scoret 34 mål for Borussia Dortmund denne sesongen: 21 i Bundesliga, tre i cupen og 10 i mesterligaen (inkludert fire på to kamper i cupspillet). For landslaget scoret han seks mål på de fem kampene laget fikk spille i fjor høst, alle i nasjonsligaen.

Onsdag jager han sin første scoring for Norge i kvalifiseringskamp.

Vil spille mesterskap

Haaland fikk spørsmål om debatten rundt Qatar-boikott. Han gjorde det klart at det ikke er der tankene hans har vært.

– Jeg har ikke lest meg så mye inn i den saken. Jeg må sette meg inn i det, lese og snakke litt med lagkamerater, men jeg er her for å spille for landet jeg elsker og for å kvalifisere oss til et mesterskap. Det er fokus nå, sa han.

– Jeg har lyst til å spille mesterskap med Norge, og jeg håper det skjer en dag. Jeg vet ikke hvor gode sjansene er, men det starter onsdag, og vi må begynne å vinne kamper.

Haaland sa at han gleder seg til å starte samarbeidet med Solbakken, etter å ha hatt mest fjernkontakt med ham inntil nå. Han sa også at han ser fram til å spille under nyutnevnt kaptein Martin Ødegaard og gjorde det klart at han ikke har hastverk med å ta steget videre fra Borussia Dortmund.

Beklaget draktkasting

Haaland er en vinnerskalle og reagerte med sinne og frustrasjon etter 2-2-kampen mot Köln i helgen, selv om han scoret to ganger.

– Jeg var ganske forbannet. Det var litt feil reaksjon å hive drakten til han som ba om den (Köln-spiller Jorge Meré), men jeg klarte ikke å kontrollere meg, for jeg var forbannet fordi vi ikke klarte å vinne, sa han.

– Men nå har jeg ikke tenkt mer på den kampen, det er sånn hodet mitt fungerer. Planen er å glemme den og tenke på neste oppgave, som er Gibraltar.

Haaland sammenlignes stadig med verdens største stjerner. Så sent som søndag sa Joshua King at Haaland i hans øyne er verdens nest beste spiss etter Robert Lewandowski.

– Det er hyggelig at han sier det. Jeg tenker ikke for mye på det, men det var hyggelige ord, sa Haaland, som også ble konfrontert med navn som Cristiano Ronaldo og Lionel Messi.

– Mitt fokus er å bli bedre hver dag og å levere. Jeg trenger ikke å stå her og snakke om Ronaldo og Messi. De er blant de beste «ever». Det er ganske lang vei for å nå dem, for å si det sånn.

