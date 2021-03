Her er håndballens nye sesongplan – Elverum seriemester for menn

sport

Håndballforbundet opplyser om beslutningene som nå er tatt rundt topphåndballen på sine nettsider mandag.

Per nå er det ikke aktuelt å avblåse sesongen verken for kvinner eller menn. I stedet legges det opp til både avslutning av grunnserien for kvinner, sluttspill for begge kjønn og avvikling av NM-finalen for kvinner mellom Vipers og Sola i mai.

Forbundsstyret har besluttet at en seriemester både for kvinner og menn skal kåres med utgangspunkt i tabellen etter halvspilt serie. Det betyr at Elverum utropes til seriemester på herresiden, all den tid herreklubbene er i mål med halv serie. På kvinnesiden fortsetter gullduellen mellom Vipers og Storhamar.

Ni enkeltkamper mangler for at alle lag har møtt hverandre én gang i eliteserien for kvinner. I øyeblikket topper Storhamar tabellen foran Vipers, men sistnevnte har én kamp tilgode.

Den nevnte hengekampen vil avgjøre gullstriden.

Follo-jubel

Når de gjenstående oppgjørene skal spilles, avhenger av hvor raskt myndighetene tillater en full gjenåpning av topphåndballen. Tidligste oppstart for det resterende seriespillet er satt til 9. mai.

«Enkeltkamper mellom lag hjemmehørende utenfor tiltakssone 5A kan bli vurdert spilt fra 25. april, dersom myndighetene åpner for kampavvikling», skriver forbundet.

– De gjenstående kampene for å få halvspilt serie eliteserien og 1. divisjon kvinner skal gjennomføres så snart som mulig, etter at myndigheten har åpnet for toppidrett igjen, og etter at lagene har fått en forsvarlig og normal treningsperiode. Vi legger til grunn at denne perioden må være på omtrent fire uker for hvert lag, sier håndballpresident Kåre Geir Lio i en uttalelse.

Også i 1. divisjon blir tabellen etter halvspilt sesong den endelige. Her mangler kun to enkeltkamper. Follo topper tabellen i 1. divisjon og er i likhet med opprykksrivalene i mål med halvspilt sesong. Dermed kunne klubben juble for opprykk mandag.

– Det er klart dette gir gode følelser, sier sportslig leder Christer Hovdsveen Halvorsen til NTB.

Han avviser at opprykket har en bismak.

– Vi får ikke vond smak i munnen av dette og støtter oss på at forbundet treffer de rette beslutningene. Dette er stor stas og en motivasjonsboost i en ellers vanskelig sesong, sier Hovdsveen Halvorsen.

Kristiansand-opprykk

I 1. divisjon for menn er samtlige klubber i mål med enkel serie. Dermed er det klart at Kristiansand rykker opp i eliteserien.

Sesongplanen som nå er skissert innebærer også at de tre dårligst plasserte lagene i eliteserien både kvinner og menn skal møte lagene på plass to, tre og fire i 1. divisjon etter halvspilt serie til kvalifisering om én ekstra plass i eliteserien neste sesong.

Dermed ligger det an til å bli 14 lag på øverste nivå i både i kvinnehåndball og herrehåndballen i 2021/22-sesongen. Blir den planlagte kvalifiseringen gjennomført, rykker med andre ord ingen ned fra eliteserien.

Det blir heller ikke nedrykk fra 1. divisjon til 2. divisjon.

Håndballforbundet håper videre å få gjennomført et begrenset sluttspill for kvinner helgen 22. til 24. mai, mens 15. mai er utpekt som dato for NM-finalen mellom Vipers og Sola.

På herresiden håper man å starte opp et sluttspill 12. mai.

Håndballen har den siste tiden ikke kunnet spille kamper som følge av myndighetenes koronarestriksjoner. I enkelte regioner har det også vært treningsnekt.

Håpet er at det kan åpnes igjen for treninger fra 12. april. Dersom det ikke skjer, opplyser håndballpresidenten at forbundet vil gjøre en ny vurdering av hele situasjonen.

