Ny TV-avtale pumper penger inn i engelsk kvinnefotball – Mjelde jubler

sport

Avtalen som ble presentert mandag innebærer at TV-tungvekteren Sky Sports skal sende minst 44 kamper fra den engelske superligaen for kvinner de kommende årene.

BBC skal på sin side vise 22 kamper.

Avtalen skal ha en samlet verdi på 7 millioner pund i året, tilsvarende rundt 245 millioner norske kroner over tre år.

Det engelske fotballforbundets direktør for kvinnefotball, Kelly Simmons, sier at satsingen som nå gjøres vil forandre ligaen for alltid. Hun tror avtalen er den største som noensinne er inngått for kvinnefotballen på nasjonalt nivå.

– Når vi ser på referansene rundt seertall, vil dette uten tvil gjøre oss til den mest sette kvinneligaen i verden uansett idrett, sier Simmons.

Norske profiler

Fotballdirektøren peker videre at superligaen nå er sikret TV-oppmerksomhet i beste sendetid og således vil ha høye seertall hver eneste uke. Det styrker oppmerksomheten rundt produktet kraftig.

Chelsea-profilen Maren Mjelde jubler for den historiske avtalen.

– Fantastiske nyheter, skriver hun på Twitter mandag.

Mjelde er i øyeblikket langtidsskadd etter at hun pådro seg en kneskade i ligacupfinalen mot Bristol City nylig. Landslagskapteinen er lagvenninne med Guro Reiten i London-klubben.

Flere andre store norske profiler har også tilhold i engelsk fotball og får således glede av den nye TV-avtalen. To av dem er Maria Thorisdottir og Ingrid Moe Wold som spiller for henholdsvis Manchester United og Everton.

Glad Chelsea-trener

Chelsea-trener Emma Hayes jubler også over mandagens store avtale.

– Dette er en stor dag for kvinnefotballen. Det er akkurat dette vi har jobbet mot, sier hun.

Hayes mener gevinstene som nå høstes ikke handler om kun én klubbs framganger, men at kvaliteten på hele ligaen har blitt svært høy.

Også klubbene på nest øverste nivå i engelsk kvinnefotball vil få glede av avtalen. 25 prosent av inntektene kanaliseres til dem.

Det er første gang at TV-rettighetene til superligaen er solgt separat og ikke som en del av en pakke der herrefotballen også har inngått.

(©NTB)