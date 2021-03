Atlético Madrid-spiss besvimte på treningsfeltet

sport

Flere spanske aviser rapporterte tirsdag om den ubehagelige episoden.

24 år gamle Dembélé drev med uttøyingsøvelser sammen med sine lagkamerater etter treningen da han falt sammen i midtsirkelen. Han ble liggende på ryggen mens beina ristet ukontrollert.

Spillere, trenere og medisinsk personell kom raskt fram for å hjelpe franskmannen. Dembélé, som sin tid var lagkamerat med Kristoffer Ajer i Celtic, kom til seg selv ute på banen. Han gikk bort til et kjøretøy ved sidelinjen, og senere forlot han stadionanlegget i sin egen bil.

Spansk presse rapporterte at Dembélé hadde fått et blodtrykksfall, men at han etter omstendighetene følte seg i fin form.

Dembélé kom til Atlético Madrid på et lån fra Lyon i januar. Hittil har han fått to kamper for de spanske serielederne.

(©NTB)