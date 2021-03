Vipers spiller Rostov-kampene i Russland i løpet av ett døgn

sport

De norske innreisereglene gjør det umulig å gjennomføre hjemmekampen i Norge.

Tirsdag ble det klart at oppgjørene spilles helgen 10. og 11. april. Programmet ligger ute på nettsidene til Det europeiske håndballforbundet (EHF).

En rekke av Vipers-spillerne er i karantene etter OL-kvalifiseringen i Montenegro, og det gjør også oppladningen til dobbeltoppgjøret i april utfordrende.

Rostov-troppen slipper karantene og kan trene for fullt fra og med tirsdag. Det er også åpnet for tilskuere på kampene i Russland. Rostov-trener Per Johansson er optimist.

– Vi håper på full hall (3500 tilskuere), sier han til NTB.

Vinnerne av kvartfinalene får plass i Champions League-sluttspillet i slutten av mai. Dette avvikles i Budapest (Ungarn).

