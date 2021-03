Eliteserien i ishockey utvides ikke: – Vi er veldig sjokkerte

sport

Vedtaket i styret betyr at Narvik rykker ned og at Ringerike rykker opp. Ishockeypresident Tage Pettersen bekreftet at dette ble utfallet overfor TV 2 Nyhetskanalen.

Det er blitt diskutert om eliteserien skulle utvides til 12 foran kommende sesong, men slik ble det altså ikke.

– Vi har hatt en lang og god diskusjon i forbundsstyremøtet og konklusjonen er at vi står på vedtaket fra september i fjor, og det betyr at vi fortsetter med ti lag i Fjordkraft-ligaen også kommende sesong. Det betyr at Narvik rykker ned og Ringerike rykker opp, sier Pettersen til TV 2.

Ishockeypresidenten forklarer hvorfor de landet på denne løsningen.

– Det handlet først og fremst om at styret var veldig tydelig på at de vil at den forutsigbarheten vi la til grunn før sesongstart, også da i en situasjon med pandemi som klubbene har vært klar over gjennom hele sesongen, at den skulle ligge til grunn for den beslutningen som vi gjorde i dag og vi mente det var riktig.

Sjokkerte

Daglig leder i Narvik Hockey, Cesilie Markussen, sier til NTB at de er sjokkert over nyheten som kom.

– Vi er veldig sjokkerte over at de gjør det. I møte med Norsk Topphockey mandag, ble det i flertall stemt at det skulle være 12 lag i Eliteserien neste sesong, sier hun og legger til:

– Jeg synes det er rart at hockeystyret går imot forslaget som kom mandag om at det skulle være 12 lag i Eliteserien.

Hun legger til at de har engasjert advokat og at saken skal utredes videre.

