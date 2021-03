Fotball-EM får dansk spesialbehandling

sport

Det understreker kulturminister Joy Mogensen, som sier at arrangøren av EM-kampene ikke trenger å vente på ekspertgruppen som i midten av april skal komme med anbefalinger om større arrangementer.

– Det er viktig for meg å bekrefte at EM i fotball har sitt spesielle løp, fordi det er en unik begivenhet med et begrenset antall kamper, sier Mogensen.

EM er utsatt i et år på grunn av koronapandemien og skal spilles i tolv ulike europeiske byer fra 11. juni til 11. juli. Det europeiske fotballforbundet har gitt vertsbyene frist til 7. april med å garantere at de vil slippe inn tilskuere på kampene.

Mogensen sier at det er bred enighet i Folketinget om at EM fortjener særbehandling, men hun kan ikke garantere at EM-kampene i København ikke må flyttes.

– Jeg hadde ønsket at jeg kunne det. Men fordi vi lever midt i en global pandemi, og det stadig er risiko for mutasjoner, så er det ikke helt garantert. Men det meste tilsier og peker i retning av at vi kan avholde EM i fotball med et visst antall tilskuere, sier hun.

(©NTB)