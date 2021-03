sport

Det betyr at Hovland må heve seg på sine to neste runder for å ha en sjanse på å gå videre.

Hovland var allerede to hull bak etter dagens tre første. Han klarte aldri å hente seg inn og tapte med fire hull.

Turneringen spilles etter det såkalte matchplay-formatet. Det vil si at han møter enkeltmotstandere i kamper.

Nordmannen møter Bernd Wiesberger torsdag og Abraham Ancer fredag. De 16 beste går videre til cupspillet.

