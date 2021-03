NFF avventende til Raja-utspill om mulig fotballåpning i april

sport

Raja (V) tar forbehold om at smittesituasjonen i Norge tillater det om tre og en halv uke. Det settes også som krav at toppfotballen må ta i bruk den forsterkede smittevernprotokollen mot Norges Fotballforbund har lansert for helsemyndighetene.

– Det som er viktig nå, er at vi skaper forutsigbarhet for toppidretten. Derfor lanserer vi følgende ambisjon: Vi tar sikte på treningskamper utendørs i idretter hvor flertallet av utøverne har det som yrke enten på heltid eller deltid i slutten av uke 15, opplyser Abid Q. Raja til VG.

I praksis betyr dette at åpnes for treningskamper fra rundt 17.- og 18. april for de to øverste divisjonene for kvinner og menn.

Overraskende

Generalsekretær Pål Bjerketvedt i Norges Fotballforbund (NFF) sier til NTB at utspillet kom overraskende.

– Vi er i tvil om hva det betyr og også i tvil om det er forankret i regjeringen og i Helsedirektoratet. Men om det stemmer, er det gode nyheter med tanke på å komme i gang med treningskamper opp mot ligastarten i mai, sier Bjerketvedt

VG skriver at kampene må være regionale, og at det åpnes for at lagene kan dra til nabofylkene for å gjennomføre kampene.

– Hvis ikke hele landet åpner opp, er vi like langt. Og så ligger det et forbehold om at smitten må gå ned. Vi trenger tydeligere signaler, for først når vi vet hvor det bærer (med smitten) kan vi planlegge for åpningen av ligaene i mai, kommenterer NFF-sjefen.

3. mai

Raja ser for seg at seriestarten kan starte i uken som starter med 3. mai. Det skal kun være muligheter til utendørskamper Kampene kan ikke spilles i haller.

– Dette er helsemyndighetene som avgjør, og de ser på innendørskamper som uforsvarlig. Vi må starte der vi er tryggest. Det er altfor stor risiko med innendørsidretter med mye kontakt, fastslår Raja.

Toppklubbene i flere områder er i dag rammet av et felles treningsforbud. Disse kan ikke starte å trene før tidligst 12. april. Dette gjelder lagene i Viken, det gamle Vestfold, Haugalandet og Bodø. Disse er underlagt det såkalte tiltaksnivå 5A som gjelder fram til 11. april. Den tillater ikke trening i toppidretten. I Oslo gjelder tiltaksnivå 5B. Det betyr at for eksempel Vålerenga kan trene som normalt.

Eliteserien var planlagt sparket i gang 5. april. Dette ble tidligere i mars utsatt til 1. og 2. mai. Toppserien hadde planlagt oppstart 20. mars.