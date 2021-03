Solbakken: – Lurte på om det var en av de dagene

sport

– Jeg var frustrert og lurte på om det var «one of those days». Gibraltars keeper hadde noen fantastiske redninger, og jeg tror vi hadde åtte-ni store sjanser før det første målet. Det er unormalt, sa han til TV 2 etter 3-0-seieren.

Han sendte laget på banen i en uvant formasjon og synes det fungerte bra.

– Jeg så igjen mye av det vi trente på, og spillerne løste formasjonen veldig bra. De er ikke vant til den. Vi traff særlig med Kristian Thorstvedt i rollen hans. Han er en av dem jeg er veldig fornøyd med, sa han.

Han var ikke like fornøyd med den andre omgangen, da Norge skapte mye mindre, og han ville ikke skylde for mye på den tørre og langsomme kunstgressbanen.

– Nei, vi visste om underlaget. Etter pause, og særlig på 3-0, ble det mye føring av ball, og de så på klokka og brukte ekstra touch. Da skapte vi ikke i nærheten av like mange sjanser.

Tror det går bra

Martin Ødegaards skade bekymrer ham ikke veldig.

– Han fikk et spark så han tråkket over. Alle som har spilt fotball har rullet ankelen, og det er ikke noe som tyder på at dette er alvorlig. Jeg har godt håp om at han blir klar til lørdag, sa han og fikk medhold av Ødegaard selv.

– Jeg fikk en god liten twist, og det er litt sårt og vondt. Jeg tror det skal gå fint, sa han til TV 2.

Måtte bestemme

Solbakken medga at han hadde spurt Alexander Sørloth og Erling Braut Haaland hvem av dem han skulle bytte ut.

– Jeg tenkte at en av dem skulle ut, men så ville ingen av dem ut. Da måtte jeg ta et valg, sa han etter å ha byttet ut Haaland og latt Sørloth fullføre.

(©NTB)