Solbakken varsler nye protestaksjoner – vil ha tøffere Fifa-krav overfor Qatar

– Qatar er sjakk matt hvis Fifa stiller noen knallharde krav og sier at det blir VM her hvis dette blir innfridd. Jeg tror at de vil stille sterkere krav, og at presset vil øke, sa Solbakken på pressekonferansen dagen etter sin første kamp som sjef for Norge.

Sammen med spillerne sendte han et budskap med krav om respekt og menneskerettigheter. Markeringen gikk verden rundt. Solbakken sa at det er trykket opp flere T-skjorter med lignende budskap, og at spillerne fikk velge.

På spørsmål fra NTB utelukket han ikke at flere av trøyene vil bli brukt.

– Det er viktig for meg å si at vi har tatt et standpunkt fordi vi gjerne vil hjelpe, og det har gitt gjenklang rundt omkring, men det er ikke sånn at vi mener at nå er alt løst, at vi har gjort nok eller at folk skal se hvor gode eller flinke vi er, sa Solbakken.

Han pekte på at landslaget er i en tøff uke med tre kamper på sju dager, men har valgt å gi sitt bidrag i kampen for bedre forhold for migrantarbeidere i Qatar.

– Målet er at et stort antall mennesker skal få det bedre, at de skal få lover og rettigheter, at det ikke skal bli dårligere når VM en gang er over, og at det blir forandringer både kulturelt og arbeidsmessig over lang tid, sa han og pekte på at Fifa har et stort ansvar for å legge press på myndighetene i Qatar.

Henger sammen

– Det har vært mange arrangementer i Qatar i lang tid, det har vært tunge norske selskaper inne i Qatar i lang tid. Det er storpolitikk, i verdens største idrettsarrangement ved siden av sommer-OL. Politikk og idrett har alltid hørt sammen og vil alltid gjøre det, men det er ikke sånn at det norske fotballandslaget alene skal redde verden, sa Solbakken.

– Hvis man boikotter, hvis det senker seg et jernteppe mellom den delen av verden og vår del, vil det bringe saken videre? Det har ikke jeg svar på. Det er mange eksperter og menneskerettsforkjempere som heller en vei, og så har jeg største respekt for at andre mener nok er nok og at boikott er den eneste veien. Men det må være respekt begge veier.

På direkte spørsmål om det kan bli flere protestaksjoner, bekreftet Solbakken at det kan bli aktuelt.

Fifa opplyste like før pressekonferansen at det ikke blir noen reaksjoner overfor Norge etter markeringen. Solbakken brukte mye av sin pressekonferanse på å legge press på Fifa.

– Vi mener at de 20 månedene nå fram mot mesterskapet er en gyllen mulighet for Fifa til å lage et kjempetrykk på qatarske myndigheter, mener Solbakken.

Glad det ble hørt

Tyskland-proff Alexander Sørloth sier han håper at Fifa får med seg budskapet fra det norske landslaget.

– Jeg synes det var en fin start. Spillerne diskuterte det, og det var enstemmig. Så håper jeg flere (land) vil melde seg på, og at Fifa ser det, sa Sørloth.

Patrick Berg sa at han synes det ble en fin markering.

– Jeg har sett at store deler av fotballverden fikk det med seg. Det var det vi håpet og ønsket, at folk får med seg det budskapet vi kom med, sa Berg, som ikke utelukket at det kommer mer.

– Det må vi diskutere videre som gruppe. Vi prøver å finne vår vei og hvordan vi kan bruke stemmen vi har nå når lyset er på Qatar.

