Danmark protesterte mot Qatar – slo så til med 8-0-seier

sport

Danmark ble den tredje fotballnasjonen etter Tyskland og Nederland til å følge Norges eksempel i kampen for menneskerettigheter i Qatar. Før avspark stilte danskene opp i T-skjorter med påskriften «football supports change» (fotballen støtter endring).

Det var akkurat samme budskap som Nederlands landslagsstjerner brukte i forkant av lørdagens VM-kvalifiseringskamp mot Latvia.

5-0 til pause

Da kampen mot Moldova kom i gang, var danskene totalt overlegne. Danmark scoret fem mål i løpet av en periode på 20 minutter i første omgang.

Både Kasper Dolberg og Mikkel Damsgaard scoret to ganger hver. Jens Stryger Larsen, Mathias Jensen, Robert Skov og Marcus Ingvartsen scoret hvert sitt.

Dermed har danskene full pott etter to kamper. Torsdag ble Israel slått 2-0 borte. Danmark leder sin VM-kvalifiseringsgruppe.

Til salgs

Etter lørdagens kamp vil Danmarks fotballforbund (DBU) legge T-skjortene ut til salgs. Inntektene skal gå til veldedighet.

– Vi er alle imot de kritikkverdige forholdene i Qatar, både i DBU og blant spillerne. Vi er stolte over at spillerne vil vise deres holdninger sammen med landslag fra andre land, og at dette kan være med på å skaffe penger til migrantarbeiderne og deres pårørende, sa DBU-direktør Jakob Jensen før avspark i Herning.

Budskapet om menneskerettigheter er i det siste blitt forsterket i fotballen. Qatar har i en årrekke fått kritikk for å behandle fremmedarbeidere dårlig.

Debatten blusset for fullt opp etter at Tromsø tok initiativ om boikott av neste års VM. Senere fulgte flere eliteserieklubber etter, og temaet har også blitt høyaktuelt langt utenfor Norges grenser.

(©NTB)