Storlag ble nektet start i sykkelklassiker – raser mot arrangøren

sport

I en melding på egne nettsider bekrefter Bora-hansgrohe at lagets utøvere ikke fikk starte i Belgia søndag morgen.

Der hevdes det at Det internasjonale sykkelforbundet (UCI) var innstilt på å gi laget grønt lys lørdag, men at den lokale legen med ansvar for rittets koronaprotokoll satte ned foten.

Det tyske laget gikk fredag glipp av E3 Classic-rittet som følge av at rytteren Matthew Walls tidligere denne uken avga en positiv virustest.

Ifølge cyclingnews.com er 17 personer i laget gitt status som nærkontakter. Startnekten søndag skal være ilagt i tråd med belgiske smittevernregler.

«Uansett hvor mye vi hadde ønsket å ha et komplett felt, har vi ikke myndighet til å overprøve en pågående karantene. Det er heller ikke opp til en arrangør som oss å avgjøre hvorvidt en karantene er rettferdig eller ikke», skriver rittleder Thomas Van Den Spiegel på Twitter.

Forbannet

Ledelsen i Bora-laget hevder imidlertid at det oppfattes uklart hvem som faller inn under karantenen som nå er ilagt en rekke personer i laget.

– Jeg er forbannet og skuffet. En lege fra regionen kan nekte et helt lag å starte i et av verdens største éndagsritt, sier lagsjef Ralph Denk i en uttalelse.

– At de (nærkontaktene) må isoleres og være i karantene er helt klart. Vi hadde selvsagt andre ryttere og støtteapparat til stede, så deler av dem ble også beordret i karantene, men bare noen. Hvem som ble utvalgt, og årsaken, er helt uklart, hevder Denk.

Han opplyser at laget har forsøkt å få klarhet i situasjonen rundt hvilke ryttere som eventuelt kunne starte i Gent-Wevelgem, men at det ikke kom flere svar fra legehold.

– Det hadde i det minste vært fint å forstå grunnen til disse avgjørelsene, sier Bora-sjefen.

Virus i verdensmesters lag

Sent lørdag ble det klart at heller ikke Trek-Segafredo-laget kommer til start i Gent-Wevelgem som følge av virussmitte. Det bekreftet laget i en pressemelding.

Dermed går blant andre danske Mads Pedersen og den belgiske stjernen Jasper Stuyven glipp av et av vårens store høydepunkter på sykkelsetet.

Pedersen ble verdensmester så sent som i 2019, og Stuyven ville kommet til start søndag med en rykende fersk seier Milano-Sanremo i bagasjen. Belgieren viste kjempeform da han vant storrittet i Italia forrige helg.

Én person i støtteapparatet til Trek-Segafredo avga fredag positiv virustest. Vedkommende ble umiddelbart plassert i isolasjon, og det samme ble de som var definert som nærkontakter.

I etterkant ble det gjennomført en ny runde med fullverdige PCR-tester, og den endte med ytterligere ett smittetilfelle. Dermed ble beslutningen tatt om å trekke laget fra deltakelse søndag.

Danske Mads Pedersen er for øvrig også regjerende mester i Gent-Wevelgem.

(©NTB)