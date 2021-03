Tandes oppvåkningsprosess i gang – konkurrentene med rørende hyllest

sport

Det opplyser Norges Skiforbund i en oppdatering rundt Tandes helsetilstand søndag formiddag.

Kongsberg-gutten får fortsatt behandling på universitetssykehuset i den slovenske hovedstaden Ljubljana.

– Situasjonen til Daniel er stabil. Oppvåkningsprosessen begynte i går, men er en tidkrevende prosess som må tilpasses individet og annen behandling. Oppvåkningen er derfor vanskelig å tidfeste sikkert, slik er medisinen, sier hopplandslagets lege Guri Ranum Ekås.

– Det ble gjort oppfølgende undersøkelser og behandling i går for å best mulig legge til rette for god oppvåkning. Clas Brede Bråthen er sammen med Daniel på sykehuset gjennom oppvåkningsprosessen som nå pågår. Det er ingen dramatikk knyttet til prosessen, tilføyer hun.

Tande pådro seg brudd i kragebeinet og en punktert lunge, men unngikk hode- og nakkeskader da han mistet kontrollen og gikk rundt i prøveomgangen i skiflygingsbakken i Planica torsdag.

Han ble lagt i kunstig koma i etterkant av fallet.

Lagkameratene på det norske landslaget hoppet søndag både lagkonkurranse og individuelt renn i Planica. Etter konkurransen samlet en rekke av hopperne seg bak et stort banner med en hilsen til Tande.

«Daniel Andre Tande! All the best from Planica! See you soon!», lød beskjeden fra konkurrentene i verdenscupsirkuset.

(©NTB)