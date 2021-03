Chelsea og Barcelona til mesterligasemifinale

sport

Chelsea vant 5-1 sammenlagt, mens Barcelona er semifinaleklare med 4-2 sammenlagt.

Guro Reiten spilte den siste halvtimen da Chelsea vant også «bortekampen» mot Wolfsburg, nå med 3-0. På grunn av innreiseregler ble begge kamper spilt i Budapest.

Ingrid Syrstad Engen spilte 84 minutter for Wolfsburg, mens Karina Sævik var ubenyttet reserve.

Wolfsburg dominerte den første kampen, men sløste med sjansene slik at Chelsea halte i land 2-1-seier. Med to «bortemål» før pause onsdag sørget Chelsea for at Wolfsburg trengte fire scoringer for å gå videre, og det var grønntrøyene aldri i nærheten av å greie.

Chelseas angrepstrio Pernille Harder, Sam Kerr og Fran Kirby scoret hvert sitt mål. Harder scoret i begge oppgjør mot sine tidligere lagvenninner.

Stjernespisser avgjorde

Harder og Kerr spilte hovedrollene da kampen ble punktert med to mål like før og etter halvtimen i den første omgangen. Først ble australieren spilt fram av dansken og felt av Sara Doorsoun på vei inn i straffefeltet. Harder rullet straffesparket inn ved stolpen etter at keeper kastet seg motsatt vei.

Fem minutter senere spilte Sophie Ingle opp på Kerr, som med Doorsoun i ryggen tok ned ballen, vendte og skjøt i mål.

Mellom de to målene misset Ewa Pajor en kjempesjanse for Wolfsburg. Engen spilte fram Fridolina Rolfö, som serverte Pajor åpent mål ved lengste stolpe. Avslutningen gikk utenfor, og den polske spissen slo stolpen i frustrasjon.

Kirby satte punktum i det 81. minutt etter veggspill med innbytter Ji So-yun.

En sjanse igjen

For Ingrid Syrstad Engen, Karina Sævik og lagvenninnene i Wolfsburg er den tyske cupen nå eneste realistiske tittelsjanse denne sesongen. Der venter den suverene serielederen Bayern München i semifinalen søndag.

Bayern München blir nok også semifinalemotstander for Chelsea i mesterligaen. Klubben har med seg 3-0-ledelse til torsdagens returkamp mot svenske Rosengård.

Chelsea har allerede vunnet ligacupen, men mistet da Maren Mjelde for resten av sesongen. Uten den norske forsvarskjempen jager laget seier også i serie, FA-cup og mesterliga.

Barcelona videre

Caroline Graham Hansen og Barcelona tok seg også videre tross 1-2-tap for Manchester City. Det spanske storlaget kunne feire for semifinaleplass etter 4-2-seier sammenlagt. Graham Hansen noterte seg for målgivende da Asisat Oshoala utlignet til 1-1 etter timen.

Barcelona møter vinneren av PSG og Lyon, som fikk gårsdagens kamp avlyst på grunn av koronautbrudd i Lyon.

