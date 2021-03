Lars Sætra forlater Tromsø til fordel for Sverige

sport

Drammenseren, som har sju år bak seg i Strømsgodset, spilte for Tromsø i fjorårets opprykkssesong.

Han spilte for Hammarby fra 2014 til 2016 og noterte seg for 62 kamper for Stockholm-laget.

Nå er han klar for Kalmar, som holdt seg sist sesong i Allsvenskan etter å ha spilt kvalikkamper om å holde plassen mot Jönköpings.

– Lars var viktig for oss i fjorårets sesong og bidro sterkt til opprykket til Eliteserien. Han er topp type som vi vil bli sterkt savnet, sier spillerlogistikkansvarlig i TIL, Lars Petter Andressen, til klubbens nettsider.

(©NTB)