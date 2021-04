Spansk medier: Haalands far og agent på plass i Barcelona

sport

De to er fanget på film i det de blir hentet på El Prat-flyplassen utenfor byen. Ifølge de spanske avisene Sport og Mundo Deportivo ble de plukket opp på vegne av Barcelonas nyvalgte klubbpresident Joan Laporta.

Haaland skal være Barcelonas fremste valg for å styrke klubben gjennom overgangsvinduet. Det gode forholdet mellom agent Raiola og Laporta skal ha gjort katalanerne optimistiske, skriver Sport.

Møtet mellom de tre aktørene skal være pågående.

Haaland har det siste året vært i Borussia Dortmund. Der har han slått en rekke målrekorder og gjort det sylskarpt i Champions League. 20-åringen fra Jæren står med 49 scoringer på like mange kamper for Dortmund.

Den unge storscoreren har kontrakt med tyskerne til 2024. I den skal det være en klausul som tilsier at han kan forlate Dortmund til en bestemt sum sommeren 2022. Skal en overgang skje i sommer, vil kjøperen måtte betale en stiv pris.

ESPN meldte nylig at Borussia Dortmund vil kreve 180 millioner euro for å la Haaland gå etter sesongen. Det vil si over 1,8 milliarder kroner.

Mange har tvilt på Barcelonas muligheter til å hente nordmannen. Storklubben er tynget av en gigantgjeld på over 10 milliarder kroner, og en betydelig del av den er kortsiktig.

